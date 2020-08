"Si bailás cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo, así me animo a bailar contigo", dice la vieja canción de la Sonora Colorada. En este caso, si no pagabas como ellos querían, el hermano de un alias Cachete te hacía bailar con la más fea. El hombre fue imputado en Rosario por asociación ilícita y extorsiones como miembro de una organización criminal que exigía a comerciantes dinero a cambio de seguridad en nombre del jefe de la narcobanda Los Monos, Ariel "Guille" Cantero. Se trata de Brian Díaz, hermano de otro detenido y acusado como organizador de la banda, Maximiliano "Cachete" Díaz, ligado al jefe de Los Monos e imputado en enero pasado con prisión preventiva como autor intelectual del asesinato ocurrido en el casino City Center de Rosario, en el que murió un apostador que fumaba en un balcón de la sala de juegos. Cachete también es investigado por balaceras contra miembros del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, a quienes reclamaba dinero bajo extorsión con el lema: "Si no hay plata, hay balas". Tras permanecer prófugo, su hermano Brian se presentó en el Centro de Justicia Penal y fue imputado ayer por la fiscal Gisela Paolicelli, de la Agencia de Criminalidad Organizada, por los delitos de asociación ilícita y extorsión, precisaron fuentes judiciales. De acuerdo con la Fiscalía, Brian participó de dos "aprietes" a comerciantes, a quienes pedían pagos mensuales para que sus locales o domicilios particulares no fueran baleados.