A los 69 años, Alan Merrill, el líder de la banda Arrows y compositor del tema "I Love Rock ‘n’ Roll", falleció el domingo a la mañana en Nueva York a causa del coronavirus. Su hija comunicó la noticia a través de su cuenta de Facebook: "El coronavirus se ha llevado a mi padre esta mañana. Me dieron dos minutos para despedirme".

"Parecía tranquilo y cuando me fui todavía había un rayo de esperanza de que no se convirtiera en una mención de las noticias televisadas", comunicó Laura Merrill. El cantautor escribió "I Love Rock ‘n’ Roll" junto con el guitarrista Jake Hooker. Si bien el tema fue grabado por la banda, su popularidad llegó tras la interpretación que realizaron Joan Jett y The Blackhearts en los años 80. Reconociendo al artista, Jett se despidió del músico a través de sus redes sociales: "Acabo de enterarme de la terrible noticia de la muerte de Alan. Les envío mi amor y mis condolencias a su familia, a sus amigos y a la comunidad de la música en su totalidad. Todavía recuerdo cuando vi a Arrows en la TV en Londres y me impresionó escuchar esa canción, que para mí gritaba que sería un hit. Con profundas gratitud y tristeza, le deseo un viaje seguro hacia el otro lado".