El brutal asesinato de Jesica Minaglia, de 30 años, enlutó a la comunidad de Comandante Piedrabuena, en Santa Cruz, donde su familia, sus colegas y sus alumnos piden justicia por su querida maestra.

La madre de la joven, Nélida, relató a La Opinión Austral cómo encontró la escena del crimen y la actitud extraña que manifestó su ex pareja y único detenido, Pablo Núñez. Un día antes de ir hasta la vivienda de Jesica y encontrarse con una escalofriante escena, Nélida, de 52 años, contó que su hija la llamó a las 13.30 del pasado lunes para ir hasta su casa para utilizar su conexión a Internet y enviar tarea a sus alumnos. Al llegar, Nélida notó que su hija no había ido con su nieto Francisco, de 2 años y 9 meses, que Jesica tenía en común con su ex pareja y policía de la Comisaría Primera de Piedrabuena, Núñez (36). Ese día, el bebé iba a estar con su padre. Tras el encuentro, la maestra tenía previsto pasar por el supermercado y luego quedarse en su casa, recordó la madre. Nélida rememoró que a las 20.30 del martes, ella le escribió un mensaje a su hija, pero no le contestó. Dos horas después, Núñez la llamó para avisarle que su nieto estaba con su papá.

"Me hizo llamados y como que no sabía qué decirme", afirmó la mujer, que revisaba la última conexión de WhatsApp de su hija, pero no se preocupó en ese momento. Ese miércoles la ex pareja de su hija volvió a llamarla para preguntarle si tenía noticias de Jesica. Decidió ir junto con su hijo Ian a ver qué pasaba. Nélida encontró prendidas las luces de la casa y escuchó el televisor. Pensó que ella estaba duchándose, pero al abrir la puerta se topó con un brazo ensangrentado. La puerta no pudo abrirse más. El cuerpo de Jesica lo impedía.