Los familiares de Camila Tarocco, hallada asesinada y enterrada en el partido bonaerense de Moreno, reclamaron la detención de los padres de la ex pareja detenida por femicidio y pidieron nuevamente el apartamiento del juez que le otorgó arresto domiciliario al acusado, durante la inhumación de los restos de la joven. "No se entiende cómo la fiscal (Luisa) Pontecorvo todavía no detuvo a los padres de (Alejandro) González. Ellos sabían muy bien todo desde el primer momento del crimen", expresó Stella Maris, prima de Camila (26). Tras el entierro, a la que sólo pudo asistir el núcleo más cercano de Camila, debido al aislamiento social por el coronavirus, los familiares dijeron que creen que los padres del acusado fueron "cómplices" del femicidio, ya que "sabían" lo sucedido desde el 4 de abril, cuando la joven desapareció. También, agregó la prima, esperan que sea separado de su cargo el juez de Garantías 2 de Moreno, Gabriel Castro, quien le otorgó la prisión domiciliaria a González, tras ser detenido precisamente por una denuncia de violencia de género en su contra realizada por Camila.