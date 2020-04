El presidente Alberto Fernández avaló ayer la propuesta del diputado Máximo Kirchner respecto de cobrar un impuesto "por única vez" a quienes ingresaron en el blanqueo fiscal realizado durante el macrismo, como forma de conseguir fondos frescos para inyectar en la reactivación económica.

Lo hizo al rechazar una vez más el pedido de un sector de la oposición para que los funcionarios y legisladores nacionales bajen sus sueldos. "No sirve hacer demagogia", reiteró un concepto que había esbozado durante una entrevista radial del sábado.

"Eso tiene una lógica mejor", dijo el Presidente, para quien es justo que aporten "los que más han ganado, o los que más se beneficiaron con un blanqueo después de defraudar al Estado por no pagar impuestos".

"Es mucho más razonable pedirles un esfuerzo a ellos que a (la secretaria de Acceso a la Salud) Carla Vizzotti, que gana 150.000 pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir la pandemia", aseveró.

"Yo soy parte de un gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana y están, y los llamás a la 1 de la mañana y están, y siempre tienen respuestas para todo", continuó el mandatario en declaraciones al portal El Cohete a la Luna.

"Ninguno de esos funcionarios tiene empresas en el exterior, empresas offshore ni tiene empresas propias de donde sacan utilidades. Viven de su sueldo. Ninguno de ellos tiene un sueldo exorbitante ni yo tengo un sueldo exorbitante", añadió.

"Yo reivindico la política, el servicio público que la política presta. Yo no voy a ser un hipócrita. Esa no es la solución que la Argentina necesita, la verdad no estoy de acuerdo con eso. Nunca me sumé a esa lógica", dijo en el mismo sentido sobre los reproches a los políticos que surgieron a raíz de la pandemia.

Durante la entrevista, el Presidente apuntó una vez más contra los bancos: "Hay un problema de regularización del sistema financiero, en crisis como estas muchos quedan descalificados, porque no venden, entran cheques que no pueden pagar y quedan fuera de sistema. Ahora, como existe ese garante que es el Estado, espero que el lunes no tengan excusas y empiecen a dar los créditos", dijo respecto de la necesidad de dar préstamos para que las empresas paguen sueldos y también acepten aquellos cheques cuyos fondos no estén.

El Presidente sostuvo que "no podemos tener tanta paciencia, hay que arreglarlo", en referencia al tema de los créditos para el pago de sueldos.