La pandemia de Covid-19 modificó planes y trabajos. Belén Francese debió postergar su casamiento, que iba a realizarse en mayo, para octubre. Ella y su novio Fabián conviven hace algunos meses y en diálogo con "Hay que ver", por Canal 9, la actriz contó el comienzo de su historia de amor.

"Él me venía escribiendo por Instagram hace tiempo, pero yo no le daba bola, estaba medio negada", confió. También reveló que su primera cita fue atípica: "Por las dudas, fui con Gladys Florimonte y mis dos sobrinos", relató Belén, que admitió que "su paciencia y persistencia conmigo me enamoraron de él. También que tiene un corazón de oro, es muy bueno".

Francese aprovechó la entrevista para estrenar su poema: "Maldito virus siniestro / no te tememos / con recaudos y aislamiento / lavado de manos y distanciamiento / te enfrentaremos / ¡vete maldito!", recitó muerta de risa la rubia, que no pierde el humor.