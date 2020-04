Todo tipo de negociaciones tienen sus idas y vueltas, y más aún cuando hay dinero de por medio. Si bien el plantel de Juventus llegó a un acuerdo con el club de Turín para colaborar con la crisis económica que deparó la pandemia de coronavirus, aceptando una reducción en los sueldos, Paulo Dybala contó cómo se dio la negociación que encabezó el capitán del equipo, Giorgio Chiellini, con el presidente Andrea Agnelli, y aclaró que no fue nada fácil. "El capitán del equipo me llamó y me comentó que el club nos pedía una ayuda porque hoy tiene cero ingresos. Entonces se llegó a un acuerdo general y se firmó el comunicado junto al presidente", relató el cordobés. Y, en diálogo con AFA Play, brindó más detalles al contar que "obviamente que lo hablamos entre todo el plantel por el grupo de chat que tenemos y hubo diferentes opiniones. Incluso había jugadores que estaban a uno o dos partidos de alcanzar alguna cláusula de mejora salarial y ahora no sabemos qué va a pasar". ¿Cómo resultó la negociación? "Era difícil que todos estuvieran de acuerdo y más en un tema tan delicado. Por eso hablamos los que hace más tiempo que estamos, compartimos ideas de otros grupos que están en una situación parecida y llegamos a la conclusión de que lo mejor era hacer esto", aseguró el futbolista de 26 años.

Por otra parte, Dybala, quien días atrás había dado positivo de Covid-19 junto a su novia, Oriana Sabatini, contó: "Me siento bien, mucho mejor, estos días no tuve ningún síntoma". Y sobre la experiencia vivida, añadió: "Era un poco convivir con eso y hablar con el doctor. A veces sentíamos dolor de cabeza, pero nos dijeron de no tomar ningún medicamento; el club además nos mandó vitaminas y con el paso de los días nos fuimos sintiendo mejor".