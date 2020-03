Una inesperada pelea estalló entre Nancy Pazos y Jorge Lanata luego de que el periodista estuviera como invitado en el primer programa de Marina Calabró como conductora de "Confrontados" y, durante un "ping pong" de preguntas, eligiera a Yanina Latorre por sobre Nancy. "Una vez entramos a una mueblería que hay en la calle Arenales, circunstancialmente nos encontramos con ella en la puerta. No es por nada pero yo soy un poco más popular que ella, que entró como si fuera Elizabeth Taylor al lugar y empezó a mover los brazos de una forma... ¡Pará un poco, nena! No está bueno creértela cuando no sos nadie", lanzó sin filtro.

Al escuchar sus dichos, la reacción de Pazos no tardó en llegar y le contestó en "Los ángeles de la mañana": "Jorge, estás grande, se te nota, te volviste conservador del conurbano. Es lo peor que te podía pasar. Sos un horror. Eras el tipo al cual realmente todos admirábamos cuando llegamos a esta profesión y te convertiste en esto que sos hoy, que es realmente patético". ¡Terrible!