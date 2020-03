L a Justicia emitió una nueva orden de restricción perimetral para que Fabián Gerardo Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en Tigre, no pueda acercarse a menos de 500 metros del domicilio de Edgargo Aló, padre de la víctima.

La medida fue dictada por la jueza de Familia N° 2 de Tigre, Silvia Sendra, la misma que ya había impuesto para Tablado una perimetral para que no se acerque a su ex mujer ni a sus hijas y que para monitorearlo le colocó una tobillera electrónica. Además, la magistrada ordenó que el ex convicto realice un curso para "hombres que ejercen conductas violentas en la pareja".

En el primer punto dispositivo del fallo la jueza ordena "imponer a Fabián Gerardo Tablado la prohibición de acercarse a menos de quinientos (500) metros del señor Edgardo Héctor Aló en cualquier lugar en que este se encontrase".

"Queda asimismo expresamente prohibido al denunciado, acercarse a menos de quinientos (500) metros del domicilio o lugar de trabajo del denunciante, aun en su ausencia, bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones correspondientes", agrega.

Sendra también le ordena a Tablado "abstenerse de realizar actos de violencia, perturbación o intimidación, mediante cualquier modalidad (telefonía, Internet, valiéndose de terceras personas, etc.)".

La resolución también confirma que el femicida volvió a vivir en la casa donde hace casi 24 años asesinó a su novia, ya que el segundo punto ordena "notificar al accionado en su domicilio de la calle Albarellos 348 de Tigre", lugar donde siempre continuaron viviendo sus padres y donde el 27 de mayo de 1996 se cometió el femicidio "no me queda otra" explicó Tablado.

La perimetral impuesta es por "180 días a partir de su notificación a ambas partes y será prorrogable en el supuesto de que perdure la situación denunciada".

Como medida extra, la jueza Sendra también ordenó que Tablado "deberá concurrir al Programa Psicoeducativo para Hombres que Ejercen Conductas Violentas en la Pareja" y "acreditar dentro de las 48 horas su concurrencia, solicitando a tal fin en el organismo un certificado de asistencia".

El pedido de restricción lo había hecho Aló.