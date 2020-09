El abogado y ex espía Facundo Melo se negó a declarar ayer en el inicio de una nueva ronda de indagatorias de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje político ilegal protagonizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. El ex agente de la AFI aprovechó la audiencia para denunciar supuestas irregularidades en el peritaje de su teléfono celular y en el comienzo de la causa derivado de la confesión del narcotraficante Sergio "Verdura" Rodríguez; y no respondió preguntas. El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, lo había citado para ampliar su indagatoria a instancias de los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona.