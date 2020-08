El mundo actoral está de luto por la muerte de Wilford Brimley. A sus 85 años, el actor recordado por sus papeles en "Cocoon" y "The Firm" falleció el sábado pasado por complicaciones de la diabetes que sufrió durante años. Brimley era popularmente conocido por su bigote y sus características encarnaciones en la ficción, por lo que, además de en cine y en televisión, también fue conocido por su trabajo en publicidad. Fue integrante de la marina durante la guerra de Corea y al regresar a Estados Unidos trabajó en establos en los que había caballos utilizados en los westerns de cine. También fue herrero, adiestrador y guardaespaldas del empresario y director de cine yanqui Howard Hughes. En 1982 actuó en "The Thing", de Carpenter, y su momento de gloria llegó en 1985, cuando brilló por su rol en "Cocoon" al interpretar a un hombre de 70 años que descubre una fuente de energía alienígena que rejuvenece a las personas. En 1993 participó con Tom Cruise en el thriller "The Firm". El último filme en el que participó fue en 2003, "The Road Home", para luego retirarse de su carrera artística.