Bonnie Pointer, una de las cantantes de The Pointer Sisters, falleció ayer por la mañana a los 69 años. Anita, su hermana y cofundadora del grupo, fue la encargada de dar la triste noticia en un comunicado. "Es con gran tristeza que debo anunciar a los fans que mi hermana Bonnie murió esta mañana. Nuestra familia está devastada. En nombre de mis hermanas y de toda la familia Pointer, pedimos sus oraciones en este momento", escribió la artista para despedirla. "Bonnie era mi mejor amiga y hablábamos todos los días, nunca tuvimos una pelea en nuestra vida, ya la extraño y la volveré a ver algún día", manifestó luego para hablar de su vínculo. The Pointer Sisters se formó en 1971 en Oakland, California, primeramente como un grupo de soul. Las creadoras fueron las hermanas Bonnie, June, Anita y Ruth Pointer, que desde niñas soñaban con dedicarse a la música con Aretha Franklin como ídola. El mismo año en que iniciaron la banda firmaron un contrato con Blue Thumb Records y dos años más tarde consiguieron gran éxito con el tema "Yes We Can Can". Bonnie decidió dejar el grupo y tuvo éxito con algunos temas como "Heaven Must Have Sent You". Sin ella, como trío, las hermanas siguieron trabajando juntas y en 1982 consiguieron el hit con el que llegaron a sonar en todo el mundo y cambiaría su vida, "I’m So Excited".