U n anciano de los 14 que residían en un establecimiento geriátrico de Lanús, el cual fue clausurado el último viernes por haber ocultado 10 casos de Covid-19 entre sus pacientes, falleció de coronavirus. La noticia, que se conoció ayer, agrava la situación de los dueños del lugar, dos de los cuales también estarían contagiados del virus.

Cabe recordar que los 14 ancianos fueron trasladados el viernes a otro establecimiento a raíz de las denuncias por malos tratos hacia los residentes en el lugar y por el ocultamiento a sus familiares de que se registraron 10 casos de coronavirus. Horas más tarde, el municipio decidió clausurar el lugar. Ayer se supo que uno de los pacientes contagiados, de nombre Carlos, falleció. Por este motivo, personal de la Policía Bonaerense allanó el establecimiento ayer por la tarde, puesto que la situación de los dueños del geriátrico ahora incluye un deceso.

Fue un equipo sanitario de la Secretaría de Salud de Lanús el encargado de revisar a los abuelos el viernes en el geriátrico, ubicado en Basavilbaso al 2000, de Lanús Este, y luego trasladarlos a otro establecimiento. La subsecretaria de Salud municipal, Rocío Pereyra, confirmó que diez de los residentes "sí tuvieron coronavirus y esa fue una actitud negligente, porque no se les avisó a los familiares". "El 7 de septiembre derivan a una mujer por un problema de salud y en contexto de internación se le diagnosticó que tenía Covid", precisó la médica, que informó que "los dueños del geriátrico fueron positivos y se autoaislaron acá". Ese mismo viernes, familiares de los ancianos se presentaron en el geriátrico y denunciaron que los propietarios del establecimiento "maltrataban a los pacientes, no los alimentaban adecuadamente, y no les notificaron que hubo varios casos positivos". El médico responsable del geriátrico, que no se identificó, aseguró que "todos los casos de coronavirus recibieron el alta el 23 de septiembre, la mayoría eran asintomáticos". En tanto, familiares denunciaron que los internados eran sobremedicados, no se los higienizaba correctamente por las noches, se los encerraba, y agregaron que no había medidas sanitarias para prevenir el coronavirus, ni alcohol en gel, ni paño con lavandina para que las visitas utilicen.