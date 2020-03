H ago responsable a la Fiscalía si nos termina matando", expresó con extrema angustia una mujer que es presa de la demencia de un vecino, el cual robó sus bienes, atacó a su padre y finalmente prendió fuego su vivienda. Sin embargo, a pesar de semejante violencia, las autoridades judiciales no la consideran suficiente para ordenar su arresto. Por lo tanto, las víctimas temen por sus vidas.

Cansado de padecer un robo tras otro a manos del mismo vecino, Abraham decidió radicar la denuncia policial en julio pasado. Sin embargo, el hombre siguió sufriendo pérdidas, como la de su heladera, sus garrafas, anafes y diversos artículos del hogar. Pero, por si fuera poco, a sus visitas frecuentes el ladrón añadió amenazas e insultos contra el denunciante y sus seres queridos.

Las advertencias se cristalizaron el pasado 28 de enero, días después que el violento tomara conocimiento de las acusaciones en su contra e irrumpiera con un aire comprimido en la vivienda del barrio Villa Trujuy, en Moreno. Al propietario del inmueble le efectuó dos disparos en sus piernas. En consecuencia, Abraham realizó una nueva denuncia, pero una vez más ello implicó una amenaza que parecía por demás exagerada. "Te voy a matar, ya vas a ver, te voy a prender fuego y te la voy a usurpar", les juró el agresor a sus víctimas.

Una promesa que finalmente cumplió en la madrugada del último 1° de marzo: el enfurecido hombre otra vez ingresó al terreno y roció con combustible la habitación de los nietos del denunciante, de 3 y 8 años. Luego hizo lo mismo en la habitación de Jessica, mamá de los niños, y en el comedor. Afortunadamente, en el interior no se encontraba ninguno de los moradores, y el fuego consumió el techo de la casa.

Por esta razón, Jessica alertó del ataque a las autoridades policiales, que a su vez notificaron el suceso a la UFI° 5, de Moreno. La dependencia judicial no brindó respuesta alguna a los damnificados, y por ende no se emitió orden judicial alguna. Esto profundizó la impunidad del violento, quien "nos sigue insultando y amenazando, y manipula armas", reveló la hija de Abraham. Producto del desamparo, la mujer dejó en claro que "la Justicia no hace nada y en ese caso hay dos opciones: o nos mata o veremos qué hacemos nosotros. Nos sentimos abandonados, y que nos van a matar, propia de una Justicia ciega y sorda. Responsabilizo a la UFI° 5 si perdemos nuestras vidas".

Al mismo tiempo, Jessica reconoció que "estoy arruinada, perdí todo y sale una fortuna reconstruir el techo. Necesito ayuda, lo más mínimo que sea para volver a vivir en mi casa". Un ruego de una acción solidaria, que podrá manifestarse al 11-63541680.