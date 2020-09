"La responsabilidad del accidente no tuvo que ver con no estuviera conectado el freno de hombre muerto. Se llama así pero no es un freno, es una forma de activación de los frenos. Los frenos principales fueron activados por Córdoba y fallaron", aseguró ayer el familiar de uno de los fallecidos Leonardo Menghini -tío de Lucas-. En ese sentido, el abogado querellante resaltó que aquel 22 de febrero "el freno de guarda no funcionaba, el freno común tenía poca capacidad de frenado y el freno de emergencia no respondió".

"A lo que se refiere Córdoba es que desconectó el llamado freno de hombre muerto, que no es técnicamente un freno. Es un mecanismo por el cual, si él se desmayaba, se disparaba un freno de emergencia. Era una práctica habitual de los maquinistas desactivarlo y, si bien es una negligencia en la conducción, no tuvo incidencia en el accidente", agregó en declaraciones a Página 12.

Córdoba había remarcado que no advirtió aquel día si los frenos funcionaban de manera deficiente "porque estábamos acostumbrados a trabajar así".