E s un hecho: el coronavirus es pandemia y hay que tomar precauciones. Entre ellas, una fundamental es guardar aislamiento de 14 días -el período de incubación de esta enfermedad- si se vuelve a la Argentina desde Estados Unidos, Europa o Asia, principalmente, donde el Covid-19 se ha propagado.

Por eso muchos de nuestros famosos cumplen con la medida. Oriana Sabatini y Paulo Dybala están en su casa de Turín, Italia, luego de que Daniele Rugani, uno de los defensores de la Juventus y compañero de Dybala, contrajera coronavirus. "Ayer tipo 11.30/12 de la noche lo llamaron a mi novio para avisarle que a un compañero le dio positivo el test de coronavirus. Creo que está bien, se lo hicieron porque tenía un par de síntomas y para asegurarse le hicieron el test. Nosotros estamos en cuarentena. Obviamente, ya estábamos un poco en cuarentena, pero con esto es como que se puso todo un poco más serio. Encima tenemos que esperar que le hagan también el examen al resto de los jugadores que estuvieron con él", anunció la cantante a través de un audio de WhatsApp que reprodujeron en "Intrusos".

José María Listorti también está en dicha situación. "Mi familia y yo estamos en cuarentena. Quédense tranquilos, no tuvimos nada, nunca tuvimos síntomas, ni fiebre ni dolor de garganta", contó el conductor en un video de Instagram. "Vinimos el 1° de marzo de Estados Unidos y los 14 días se cumplirían el próximo lunes. Mis hijos no van a ir al colegio ni mi mujer y yo a trabajar. No lo hicimos antes porque no existía esta normativa", indicó.

Tras regresar este jueves a la madrugada desde España, Minerva Casero comunicó: "Estoy en cuarentena, claramente, porque llegué a las cuatro de la mañana de España y es lo que hay que hacer para cuidar a la sociedad por más que no tengo ningún síntoma", manifestó la hija de Alfredo Casero. Otro actor que debió aislarse en su casa es Carlos Belloso, tras regresar de unas vacaciones por varias ciudades europeas.

Tini suspendió su show de este sábado y se autoimpuso la cuarentena, ya que volvía de un tour europeo.