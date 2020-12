La filtración del audio que Federico Bal le envió al Polaco, en donde le daba los detalles de cómo sería la fiesta que organizaría en su casa, casi rompe la pareja del cantante pero también la del actor. Mientras el actual participante de "MasterChef Celebrity" se reconcilió con Barby Silenzi, ayer se rumoreó que Sofía Aldrey habría dejado a Fede.

"Me cuentan que ella, después de lo que pasó cuando escuchó el audio y supo de la fiesta... que no era ‘un asado’, habría decidido tomar esta determinación", comentó Andrea Taboada al final de "Los ángeles de la mañana".

Pero Fede negó que haya terminado la relación con Sofía. "Estamos genial", dijo, y ante la pregunta sobre si entonces son una pareja abierta, el hijo de Carmen Barbieri argumentó de manera poco precisa.

"No somos una pareja abierta, sólo somos sinceros y somos felices compartiendo todo lo que hacemos", respondió a Ciudad.com. De esta manera, Federico Bal se mantuvo en la misma línea que el lunes, cuando ya se había explayado sobre el escándalo apenas explotó en el programa de Ángel de Brito: "Sigo en pareja con Sofía. Esto no me generó ningún problema con ella. En mi pareja se habla de todo. Sabía de todo. Después de todo lo que pasé este año, este tema no es nada en comparación".