S e acerca el final del aislamiento social obligatorio -fechado para el lunes 13- pero el Ejecutivo está dispuesto a extenderlo unas semanas más. Por "cierto relajamiento en la población", señaló Alberto Fernández, "la cuarentena seguirá y no habrá ningún levantamiento ni se flexibilizará". Además disparó contra los que priorizan a la economía antes que a la salud y ratificó que los chicos seguirán sin clases.

Lejos de las versiones extraoficiales que le ponen fecha al fin de la cuarentena, el presidente resaltó "seguirá y no habrá ningún levantamiento ni se flexibilizará". Si bien el Gobierno estudia "focalizar en algunas actividades que parecen tener menos riesgos", los cambios en las grandes urbes "serán ínfimos" y habrá "más controles", dijo el presidente en declaraciones radiales.

Uno de esos casos será el sistema bancario, que volverá a funcionar con "un protocolo de funcionamiento al igual que lo tienen los supermercados: atenderán con un número reducido de gente dentro del local y con extremos cuidados", destacó el mandatario, quien pidió que "se realicen los trámites por homebanking".

"La cuarentena debe seguir porque, hasta acá, estamos bien, pero no conseguimos nada y estamos a mitad de camino: sólo se logró aplanar la curva y que el nivel de contagio sea más lento para preservar la vida de muchos argentinos, pero todo el esfuerzo que hicimos es muy grande como para tener una recaída", planteó el jefe de Estado.

"En muchos industriales hay preocupación por abrir las fábricas y hay cierta ansiedad que comprendo, pero pido que escuchen a los expertos para que se den cuenta de lo que pasa y cuáles son los riesgos", indicó. En esa línea, agregó que lo que más le preocupa hoy "es la salud" e insistió con que desde el Gobierno harán todo lo que haya que hacer "para preservar a las empresas, que son las que dan trabajo, y garantizo que haré todo lo posible para que las empresas no cierren".

"Lo que se necesita es que la gente no circule; vemos cierto relajamiento y debemos ponernos más estrictos en los controles: nadie se debe relajar porque todos tenemos que cuidarnos y cuidar al otro", remarcó.

Respecto de las largas filas en las paradas de colectivo, Fernández sostuvo que "se necesitaría que no haya más de seis personas (a bordo de las unidades) porque ahí hay un foco de contagio". "Por eso, vamos a ver el modo en que se retome el trabajo", aseveró.

"Hay que comprender que flexibilizar la actividad económica conlleva también la liberación del transporte público y el foco de infección en ese ámbito es muy grande", advirtió el mandatario.

En relación con las fechas en que podría registrarse un pico de infectados en el país, el jefe de Estado consideró que, al extender la cuarentena, "lo tendríamos para la segunda quincena de mayo, según evalúan los expertos".

En relación a los sobreprecios en productos comprados por Desarrollo Social, Fernández aclaró: "Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos. Si un corrupto se infiltra, lo identificaremos y lo sacaremos del Gobierno. Eso es así, así debe ser. El ministro ya tomó acciones sobre lo que pasó. Eso que pasó no puede pasar nunca más".