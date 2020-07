L a mirada central se puso en Tucumán, donde en la Casa Histórica se izó la bandera en conmemoración de los 204 años de la Declaración de la Independencia. Desde la Quinta de Olivos, Alberto Fernández pidió "construir unidos la Argentina que se viene". Con sus palabras criticó, de manera indirecta, anteriores actos de Mauricio Macri. El gobernador tucumano, Juan Manzur, también disparó contra el ex presidente.

El acto por el 9 de Julio fue una reunión típica de Alberto Fernández: diversidad y unidad. Con la presencia de todos los gobernadores (el único ausente con aviso fue el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá, reemplazado por el ministro de Educación, Pablo Dermerchkoff), referentes sindicales, empresarios y líderes del agro, el mensaje que buscó dar es la unión en el medio de una pandemia.

"Todos entendimos que no había un dilema, que no había una disyuntiva, que lo que teníamos que hacer era preservar la vida y la salud de la gente", resumió Alberto, quien resaltó: "Pudimos poner en pie un sistema de salud que estaba muy golpeado y que hoy puede resistir. Estamos tranquilos, porque hemos hecho lo necesario en cada rincón de la patria trabajando juntos intendentes, gobernadores, ministros y el Presidente para que ningún argentino se quede sin la atención sanitaria que merece".

"Todos unidos tenemos que construir la Argentina que se viene", expresó el mandatario. Esas palabras se esconde el pedido a los mandatarios provinciales a que acompañen tres leyes: moratoria, deuda bajo legislación local y ampliación del presupuesto.

"Vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común. No vengo a instar un discurso único, sé que hay diversidad y la propicio, de todo tipo, género e ideología. La celebro, no me afecta, lo que necesito, sí, es que sea llevada adelante con responsabilidad", aseguró Fernández desde la residencia.

"Yo vine a terminar con los odiadores seriales y a abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común", agregó el Presidente. "Vamos a hacer que el futuro exista, pero para todos", expresó Fernández.

Como dato de color, el Presidente recordó que ayer Mercedes Sosa (quien nació en Tucumán) cumpliría 85 años. Por eso anunció que Radio Nacional volverá a llamarse Radio Mercedes Sosa, "como siempre debió ser".

Desde las provincias

A través de sus cuentas de Twitter, los gobernadores expresaron sus saludos por la fecha patria. Gerardo Zamora (Santiago del Estero) sostuvo que el momento que atraviesa el país obliga a "redoblar esfuerzos, con el mismo espíritu de los hombres que forjaron la patria".

Su par mendocino, Rodolfo Suárez, destacó que "Mendoza fue cuna de la patria y, si pudiéramos preguntarle al general José de San Martín, nos hablaría de que la adversidad solamente lo ayudó a fortalecer su temple y a solidarizar el esfuerzo para conseguir sus objetivos".

En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti destacó que "las fechas patrias nos unen como argentinos", tras encabezar un breve acto en conmemoración al Día de la Independencia.

"Por arriba de las distinciones partidarias todos los gobernadores tenemos que ayudar", dijo Juan Manzur (Tucumán), quien agregó que el Presidente "recibió un país en terapia intensiva".

"Hoy, más que nunca, tenemos que estar juntos para salir adelante", en relación con la pandemia, escribió Raúl Jalil (Catamarca).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de gobierno participó virtualmente del acto nacional y después encabezó los festejos porteños en Plaza de Mayo.