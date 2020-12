El presidente Alberto Fernández cumplió ayer su primer año de gestión al frente del Poder Ejecutivo nacional, por lo cual escribió en su cuenta en la red social Twitter: "Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso, no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas".

"Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Este año, unidos, empezamos escribir el diario de la reconstrucción de la Argentina y de lo que queremos ser como país", completó el jefe de Estado en su mensaje, a modo de primer balance de gestión.

Al referirse a la pobreza y al contexto de pandemia, dijo que "si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos este año en materia social, dice la Universidad Católica (UCA), que la indigencia no sería del 10 por ciento, sino que sería del 27 por ciento y la pobreza no sería del 44 sino 10 puntos más".

"Eso es resultado de que hubo un gobierno que no se hizo el distraído con las necesidades que tenían millones de argentinos" frente a las nuevas condiciones sociales y económicas que impuso la pandemia por las restricciones para mitigar el contagio del Covid-19. Dijo también que el gobierno "ha hecho un trabajo inusual, como es gobernar lo desconocido", arrastrando, además, "un escenario muy ruinoso donde la salud pública había quedado desamparada".

Sobre la pandemia, profundizó: "En marzo cambió todo. Tuvimos que priorizar otras cosas, pero nuestros objetivos fueron, son y seguirán siendo los mismos: producir y dar trabajo, pero antes que nada socorrer a los que peor están".

En materia económica, resaltó: "Hemos podido volver a poner medianamente en orden una economía que estaba desquiciada por la deuda". Destacó, que en ese contexto, se logró un acuerdo con los acreedores, particularmente favorable para Argentina".

Con respecto al futuro de Argentina, consideró: "Creo que tenemos todas las posibilidades para hacer en el 2021 las cosas bien entre todos juntos, unidos, para poder sacar adelante al país y sacar del estado de postración en que están los que más necesitan".

"El año que viene tenemos la ventaja de que Argentina se evitó de pagar 12.500 millones de dólares de intereses y eso lo vamos a volcar en la producción, el trabajo y en atender a los que lo están pasando peor", añadió.

El primer mandatario concluyó señalando que "con mucho esfuerzo, hicimos un trabajo muy grande con el acompañamiento de la mayoría de los argentinos. Tenemos la posibilidad de cambiar la realidad, pero no quiero volver a la antigua normalidad de antes de la pandemia porque bastante anormal era, sino que los invito a los argentinos a construir otra nueva normalidad".