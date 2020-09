E l presidente Alberto Fernández aseguró ayer que la Argentina es "una sola", que "no hay argentinos de primera o de segunda" o un país "central o periférico" y convocó a "dejar de lado los debates estériles" para solucionar los problemas que aquejan a los argentinos.

En una conferencia de prensa en Entre Ríos, que compartió con el gobernador Gustavo Bordet y funcionarios nacionales, tras firmar acuerdos y recorrer obras, el jefe de Estado sostuvo que, si "de una vez por todas dejamos de lado lo que nos divide", si no convirtiéramos cada problema que tenemos "en un problema político" y si se dieran cuenta de que este virus que "ha matado a millones no tiene ideología y nos ataca a todos por igual", tendríamos mejores oportunidades de combatirlo y "tener la Argentina que merecemos".

Posteriormente, en referencia a la baja de 19,1% que marcó el PBI durante el segundo trimestre del corriente año, en los meses de mayor impacto de las medidas implementadas para reducir el avance del coronavirus, Fernández consideró "que la economía argentina caiga es algo absolutamente razonable, porque es lo que pasa en todo el mundo por la pandemia".

"De lo que sí estoy seguro es que todos los indicadores nos dicen hoy que la economía ya se está recuperando, ya tiene niveles de consumo mayores a los de marzo, que ya eran mayores a los de diciembre, son datos alentadores, pero como diciembre era el peor de los mundos, las mejoras no son todo lo fuerte que queremos", agregó el Presidente.

"Hay que darnos un poco más de tiempo, estoy seguro que la Argentina del año que viene va a ser una de una gran oportunidad, y va a crecer muy vertiginosamente, tenemos que pasar este tiempo de transición", enfatizó.

En otro orden, indicó que "la Argentina tiene un debate que dar, un debate cultural de revalorizar el peso, hay que cambiar la conciencia argentina, tenemos que reconstruir la moneda, darle fortaleza y entender que hemos empezado a hacerlo, pero va a demandar tiempo".

Durante el encuentro, desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná, Fernández lamentó también que durante años se creyera que la zona cercana al puerto de Buenos Aires era "el epicentro", porque ese país "no les sirve a los argentinos".

"Construimos un país que centralizó la riqueza en la zona más cercana al puerto porque una generación creyó que ese era el epicentro y así se fue concentrando riqueza en esa Ciudad (de Buenos Aires)", graficó el mandatario sobre la necesidad de federalizar los recursos nacionales para lograr un desarrollo equitativo.

Celebraciones

Por otro lado, Fernández declaró que el Día de la Lealtad será una fecha de celebración el mes próximo, con actividades que no impliquen riesgo en la salud de los participantes. "Los peronistas el 17 de Octubre lo festejamos siempre, lo que tenemos que ver es cómo lo festejamos; es nuestro día, el Día de la Lealtad y el día que une a todos los peronistas; hay varias propuestas, pero nunca me van a escuchar a mí invitar a descuidar la salud", expresó. Asimismo, destacó que el 27 de octubre coinciden el primer aniversario de los comicios presidenciales del 2019 que consagraron la victoria del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, y una década del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.