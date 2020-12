C on fuertes críticas a la gestión del macrismo, Alberto Fernández participó ayer de la inauguración de La Plata Cogeneración II (LPC II), una central térmica de generación de energía de YPF, en donde apuntó contra el gobierno anterior y aseguró: "Era muy difícil dañar a YPF como la dañó el gobierno militar. Pero no. Es llamativo lo que se hizo en cuatro años".

"El daño que le causaron a YPF fue frustrante para su desarrollo", subrayó el Presidente en su presentación en el Complejo Industrial La Plata, el centro de producción de combustibles, lubricantes y productos petroquímicos más grande del país, que ocupa unas 400 hectáreas y se encuentra entre los partidos de Berisso y Ensenada.

Esta central térmica de generación de energía de YPF requirió una inversión de 166 millones de dólares y permitirá abastecer de energía a 210.000 hogares, en un complejo que es uno de los principales de su tipo en Latinoamérica, y emplea a más de 4.000 personas en sus instalaciones.

En su discurso, el Presidente convocó a "construir otra normalidad, con más justicia y equidad, y en donde YPF siga creciendo para darnos la energía que necesitamos", en tanto que consideró que se está "en presencia de una empresa que es la nave insignia de las empresas argentinas, que funcionó durante muchos años como motor del crecimiento argentino", a la cual "en los cuatro años pasados el daño que le hicieron fue llamativo".

"Necesitamos que todos entendamos lo que YPF representa como potencial para el desarrollo de la energía, porque sólo pensar que acá se produce la mayor parte del combustible del país y la electricidad para los vecinos, habla del enorme potencial de la empresa porque allí reside el futuro del país", destacó Alberto Fernández.

Durante su recorrido, el mandatario también visitó las instalaciones de Y-Tec, una empresa de investigación y desarrollo para la industria energética conformada por YPF y el Conicet, que cuenta con más de 250 profesionales y trabaja en 23 espacios de innovación tecnológica y científica.

Alberto estuvo acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Roberto Salvarezza; el secretario de Energía, Darío Martínez; el presidente del directorio de YPF, Guillermo Nielsen, y el CEO de la empresa Sergio Affronti; junto también a los intendentes de Ensenada, Mario Secco, y de Berisso, Fabián Cagliardi.

Una nueva etapa

Por su parte, el jefe de Estado convocó a poner en marcha "una nueva etapa" en el país, a la espera de la vacuna contra el coronavirus, y consideró que "empieza a vislumbrarse un horizonte más claro".

"Llegamos con la firme decisión de poner a la Argentina de pie, y ahora más que nunca vamos a reconstruir el país", enfatizó Alberto, quien a su vez valoró que se vieron "las primeras señales" de recuperación de la economía, que se ven en los "números del consumo".

Sobre esta línea, el Presidente pidió ser "capaces de construir una normalidad que a todos incluya", de cara a lo que será la búsqueda por recuperar la producción económica del país.