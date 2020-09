C on un fuerte mensaje político, Alberto Fernández pidió ayer deponer la protesta de los policías bonaerenses y volver al trabajo, al tiempo que reconoció la validez del reclamo.

En un breve mensaje, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y distintos dirigentes de peso en la provincia de Buenos Aires además del núcleo duro de su gabinete, el Presidente anunció que quitaría un punto de la coparticipación que la Nación le envía al gobierno porteño para derivarla al territorio bonaerense, especialmente destinada a la seguridad.

Además de Kicillof, Fernández estuvo junto a la vicegobernadora Verónica Magario (los dos que ocupaban la cabecera de la mesa con él), y también Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro. Junto a ellos, intendentes del oficialismo y la oposición, que fueron convocados especialmente para dar un mensaje de unidad.

El Presidente aseguró que es "un hombre de diálogo" y escucha "todos los reclamos y necesidades", pero llamó a la "reflexión" de los policías bonaerenses que se manifestaron hoy porque "no vale todo, no está todo permitido" a la hora de demandar.

Fernández estuvo reunido junto al gobernador durante más de media hora repasando las alternativas del conflicto. Kicillof había hecho lo propio con su ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien fue ratificado en el cargo. Esta mañana, a las 10, el mandatario bonaerense hará el anuncio formal de incremento salarial, que rondaría el 40% para el básico además de reforzar los numerosos ítems del recibo de los efectivos.

Críticas a la protesta

"Vamos a darle una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta, y les pido amigablemente, democráticamente, que depongan esta actitud", aseguró Fernández. "Espero que reflexionen y que cesen cuanto antes con esta mecánica".

Minutos antes había señalado que al ver tantos efectivos en la manifestación "pensé en la cantidad de patrullajes que no se hicieron, y en los ciudadanos honestos que quedaron indefensos". Y reiteró que esa forma de reclamar "no es el camino". El Presidente había intentado hablar con los efectivos que se reunieron frente a la quinta de Olivos, pero no lo logró durante la mañana. A la tarde envió a sus colaboradores a buscar interlocutores válidos, pero la respuesta también fue negativa. De ahí que durante la mañana haya dicho que la situación "se resuelve hablando cara a cara y no escondidos en los patrulleros".

Más tarde también descartó una marcha de respaldo. "Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo", escribió en sus redes sociales.

Durante el acto, insistió: "Todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene, pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad", remarcó y pidió "que el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires nos acompañe en este momento tan difícil y advierta el esfuerzo que estamos haciendo".

Comparación

Durante su mensaje, Fernández anunció que crearía un fondo especial para destinar a seguridad en la provincia de Buenos Aires, y que quitaría el 1% de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fondearlo.

El primer mandatario exhibió una filmina que comparaba una serie de datos económicos entre ambos distritos: el ingreso per cápita mensual familiar, la población estimada y la extensión de su territorio, el gasto per cápita en seguridad, y los sueldos de los efectivos policiales.

La quita de fondos al gobierno porteño -estimada en más de 30.000 millones de pesos-, el distrito de mayor peso político controlado por la oposición, había sido adelantado a poco de asumir su presidencia, en una negociación que estaba avanzada con Horacio Rodríguez Larreta pero que fue dejada de lado al inicio de la pandemia. Ayer, en la ciudad estaban sorprendidos por el anuncio, y por la presencia de dirigentes del PRO en ese acto. Según se supo, los jefes comunales no estaban al tanto de la decisión.