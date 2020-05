C on visitas a Formosa y Misiones, Alberto Fernández sumó ayer otras dos provincias en las que recorrió distintas obras. Esta semana ya había estado en Buenos Aires, y tenía previsto pisar Córdoba pero se suspendió a último momento.

Además de repartir elogios para los gobernadores, el Presidente aprovechó para descartar la iniciativa de un sector del oficialismo para quedarse con acciones de las empresas a las que el Estado asiste durante la crisis. En la conferencia de prensa que compartió junto al formoseño Gildo Insfrán, el primer mandatario reiteró su idea de hacer una reforma fiscal: "Cuando se ve la recaudación impositiva y uno se da cuenta de que la mayor parte son impuestos al consumo que pagan por igual el más pobre y el más rico, digo ‘¡qué injusticia!’. Tenemos la oportunidad de revisar todo porque la economía del mundo se dio vuelta. Está todo dado vuelta. No perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo", planteó.

Fue en ese marco que desechó el proyecto para cosechar acciones. "Esto no es perseguir a nadie. Aparecen esas ideas locas de que nos queremos quedar con las empresas, que queremos castigar a los ricos. No, no, no, lo que queremos es hacer un país más justo. Ha quedado al descubierto que este capitalismo financiero dura diez segundos cuando aparece un virus imperceptible a la vista humana".

"Obsesión"

Durante su visita, el mandatario se comprometió a realizar las obras para que llegue el gas a Formosa, además de reactivar obras paralizadas y ejecutar proyectos nuevos por un total de 10.127 millones de pesos. Y destacó que el gobernador "siempre se ha preocupado" por la provincia y "su mayor obsesión es que sus comprovincianos vivan cada vez mejor, lo que habla de su condición humana".

Insfrán, por su parte, aprovechó para contar que con el instrumento de la firma de Reparación Histórica, realizada el 28 de mayo del año 2003 con el entonces presidente Néstor Kirchner, "hemos fortalecido el modelo formoseño, que es un proyecto político con una planificación".

Ambos criticaron al ex presidente Mauricio Macri. Insfrán dijo que fue "discriminado" ya que "durante cuatro años no se hizo una sola obra" con fondos nacionales. Y Fernández dijo: "No me gusta vivir en un país donde el poder central determina a quién puede ayudar", y agregó: "Le puede pasar lo que le pasó a Gildo, que le toque un locoà Me voy a corregir, le puede pasar a alguien que yo sea un loco y que decida no ayudar a una provincia porque no me gusta el gobernador. Hay que revisar el sistema de coparticipación".

Misiones

En tierra colorada, Alberto Fernández compartió el resto de la tarde junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, con el que firmó convenios para poner en marcha obras viales, hídricas y de hábitat.

El Presidente reconoció las medidas tomadas por el gobernador Herrera Ahuad para proteger a la provincia del Covid-19, y aseguró estar "trabajando codo a codo con el gobierno provincial", del cual celebró "la rigidez a la hora de cuidar la vida de los misioneros".