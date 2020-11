Hoy por la mañana, entre las 10.30 y las 11, el presidente Alberto Fernández mantendrá una conversación por videoconferencia con su par de Rusia, Vladimir Putin, con motivo de la compra de 25 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus que la Argentina realizará a ese país. La charla fue gestionada por la Cancillería argentina y se prevé que ambos mandatarios aprovechen para tocar otros temas vinculados con la relación bilateral.

La Sputnik V se convirtió el 11 de agosto en la primera vacuna contra el coronavirus oficialmente registrada en el mundo por un gobierno, luego de seis meses de pandemia y, de acuerdo con los resultados publicados en la revista médica británica The Lancet, el producto genera anticuerpos y no provoca incidentes adversos. En ese momento, Fernández remitió una carta a su colega ruso para felicitarlo por ese desarrollo.

Días después del anuncio, el primer lote de la vacuna contra el coronavirus superó las 15.000 dosis y se distribuyó a manera de prueba en distintas regiones de Rusia. Sputnik V genera anticuerpos y no provoca incidentes adversos, de acuerdo con los ensayos clínicos de los investigadores de ese país que publicaron sus resultados preliminares en The Lancet. El grupo de expertos encontró que dos formulaciones -una congelada y otra liofilizada- de una vacuna que consta de dos partes, son "seguras" porque no identificaron reacciones adversas de gravedad en más de 42 días, e indujeron respuestas de anticuerpos en todos los participantes en un plazo de 21 días.