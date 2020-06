C on frases similares, el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof manifestaron su preocupación por el salto de contagios y adelantaron que podrían volver a restringir la cuarentena en el AMBA.

"La velocidad de contagio es la más alta desde que empezó a circular el virus, y deberíamos estar en fase 1, que es la cuarentena absoluta", dijo el primer mandatario en declaraciones radiales. Sin embargo, aclaró que todavía no aplicarán la marcha atrás con la apertura, dado que hay una fuerte presión social para seguir la flexibilización: "Eso multiplica el riesgo", aseguró.

Por su parte, Kicillof sostuvo en conferencia de prensa que "estamos en una etapa de crecimiento más veloz de contagios" por coronavirus y adelantó que "seguro que entramos en una etapa de revisión" del aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la propagación de la enfermedad.

Una vez más, el gobernador fue el más duro en los pronunciamientos. Junto a su ministro de Salud, Daniel Gollán, advirtió que "hay que ser prudentes" porque la cantidad de contagios por coronavirus en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) "está creciendo" en los últimos días y dijo que "no se puede actuar como niños caprichosos" frente al virus.

"Cuando está creciendo el virus, esa situación se vuelve crítica. Las medidas de seguridad personal y el distanciamiento social son fundamentales", resaltó el mandatario provincial y pidió "ser prudentes porque la enfermedad en el AMBA está creciendo". Luego rechazó las críticas de quienes señalan que el gobierno "se enamoró de la cuarentena", pidió "confiar en los médicos porque es para el cuidado de los demás" y estimó que "no se puede actuar como niños caprichosos".

"Hay que acostumbrarnos a flexibilizar y endurecer", agregó. "Si no tomamos las medidas necesarias de aislamiento, si nos relajamos y bajamos los brazos, no importa qué hayamos hecho para preparar el sistema de salud porque nada alcanzará", opinó.

"Yo lo entiendo"

Por su parte, Alberto Fernández fue más contemplativo con el jefe de gobierno porteño. "Piensen que la ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires, con la diferencia de que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos está pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta", dijo en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, contó que el lunes a la noche le escribió a Horacio Rodríguez Larreta para protestar por la cantidad de gente amontonada que se veía en las plazas. "Horacio me dijo que iban a ver modos para que esto no pase. Ayer abrieron calles y mejoró el distanciamiento, pero es un incentivo a salir. Si yo digo que pueden pasear por una plaza los que quieran salir a correr, la plaza se me llena. La duda que me queda es si la solución es volver atrás o poner más plazas. Porque si pongo más plazas, invito a más gente a correr", reconoció Fernández.

"En favor de Horacio, esa es una demanda que en la ciudad de Buenos Aires era muy fuerte. Yo lo entiendo a él y lo estoy ayudando a conseguir una solución. Yo no sé si tengo razón cuando digo todas estas cosas porque no tenemos muchos antecedentes. España, cuando habilitó estas cosas, tuvo que volver atrás porque aumentaron los contagios", reflexionó.

Con sus matices, el primer mandatario y el bonaerense sumaron presión sobre la ciudad para frenar la flexibilización de la cuarentena, otra señal de que la alianza estratégica entre la Nación, el gobierno porteño y el bonaerense está en crisis, en el momento de mayor contagio.