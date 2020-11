F ue un 18 distinto, porque a diez meses del asesinato de Fernando, se cerró la investigación para pasar a juicio oral. La noticia se siente como un simulacro de logro, pero pronto pasa. Es el momento en que advertimos que, aun obteniendo "justicia real", Fernando no volverá. Sin embargo, a la sinrazón de su muerte le sobreviene un cierto alivio. No quedó impune. No será una condena menor. Especialmente, no se olvidará este caso. El asesinato de Fernando Báez Sosa seguirá entre nosotros y nos iluminará, como una manera de encontrarle algún sentido a su muerte temprana, que bien podría ser no olvidarlo. Estará Fernando en las aulas y en los libros de miles de estudiantes de Derecho, porque este caso tiene elementos y múltiples pruebas que no había en otros tiempos. El delito quedó grabado por cámaras públicas municipales, por cámaras de celulares privados, por cámaras de vigilancia particulares. La trama del delito, tanto el antes como el después, quedó en los chats de los imputados, las manchas hemáticas en la ropa, el ADN de los asesinos, y las zapatillas y los puños por armas. Estará presente a través de su imagen cada vez que llegue el momento en que se cierra el puño para golpear, en el instante previo a una paliza, en el momento de copiar u obedecer al líder de la manada y la acción se detenga para evitar las trágicas consecuencias. Y así se salven muchos Fernando. El brutal crimen que sacudió a todos los argentinos aquel 18-01-2020 nos ha demostrado que tenemos la capacidad de conmovernos y comprometernos por el prójimo, y entonces, Fernando ha sacado lo mejor de la sociedad: la empatía.