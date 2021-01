C on los casos de coronavirus en aumento la mayor preocupación del gobierno está en cómo controlar las fiestas clandestinas y la circulación en los bares, abiertos en la Ciudad desde hace dos meses. Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof quedaron en verse nuevamente el próximo jueves, día que tomarán una medida drástica si el contagio no frena. Un asesor de Gobernación fue drástico: restricción para circular.

En Balcarce 50 ven al "toque de queda" como última instancia. Antes Fernández y sus asesores buscan generar aún más conciencia en la sociedad y que respeten las medidas de higiene a la hora de juntarse. A su vez en los pasillos de Casa Rosada confían en que con el paso de las fiestas (sobre todo por fin de año) la curva se irá estabilizando para luego descender. Aunque ese optimismo es hoy una simple utopía.

En ese sentido, Jorge Rachid -el médico sanitarista e integrante del comité de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof- propuso que se imponga una "restricción nocturna para circular", entre otras medidas para mitigar el creciente número de contagios de coronavirus.

En este sentido, indicó que su planteo es que se limite la circulación "entre las 22 y las 6" y, también, añadió como sugerencia "el cierre de fronteras".

A modo de ejemplo, Chubut implementó ese mecanismo después de navidad, ya que mandatarios provinciales observaron un ascenso preocupante en los positivos. En diálogo con la intendencia de Esquel, "Crónica" corroboró que de las 6 camas de terapia intensiva de la ciudad 3 se encuentran en uso. Asimismo destacaron que localidades aledañas se atienden allí.

Pero no fue el único caso. En el mes de junio, en Mendoza decretaron el "alerta sanitario" con lo cual prohibían salir después de las 23. "Vamos a ser severos con los arrestos que correspondan", señalaron desde la provincia en aquel entonces. El 23 de julio, Gerardo Morales (Jujuy) también anunció un retroceso a la fase 1.

Toque de queda

Rachid manifestó en diálogo con Radio 10 que "el toque de queda es duro pero es lo que funciona en Europa", y cuestionó la cantidad de personas que anoche, en los festejos por el Año Nuevo, se agolparon en plazas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Hay inconsciencia, alimentada en algunos casos por medios hegemónicos irresponsables que han alentado la anticuarentena y la antivacuna de manera irresponsable y criminal sobre población que no tienen elementos para defenderse de esas cuestiones, que tienen que ver con mentiras", dijo el sanitarista en declaraciones formuladas a Radio 10.

Sobre la cantidad de personas en plazas y parques con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el especialista Rachid opinó: "Vamos a tener que tomar medidas más duras. Yo propongo que se cierren las fronteras y que se imponga la restricción nocturna para circular entre las 22 y las 6"

Por otro lado, al referirse a las vacunas, el especialista señaló que "no ha habido efectos letales en el mundo por la Sputnik V" y sostuvo que "la única que ha traído efectos graves es la de Pfizer porque es una vacuna sintética, diferente a la de Oxford y la rusa, que son exactamente iguales".