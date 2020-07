Después de 107 días de cuarentena, 18 de las 25 regiones de Perú vivieron ayer su primer día de "normalidad", luego de que el gobierno decidiera finalizar el aislamiento, pese a los más de 285.000 contagios y casi 10.000 fallecidos.

Las restricciones solamente permanecen vigentes en las regiones de Arequipa, Áncash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios, donde los contagios aún están en ascenso. En estos distritos, la cuarentena se mantendrá hasta fin de mes.

"No puede haber ningún ánimo de triunfalismo. Creo que hemos pasado el 50% de este esfuerzo. El virus sigue entre nosotros y no va a desaparecer hasta encontrar una vacuna. Este no es un mensaje para que salgan todos. Es para que salgan en caso de que tengan alguna necesidad", afirmó el presidente Martín Vizcarra al confirmar el fin del aislamiento obligatorio, que comenzó el 15 de marzo pasado.

Fuera de las regiones más complicadas sólo seguirán confinados los mayores de 65 años, los menores de 14 años y las personas que tengan enfermedades que pueden agravar su cuadro en caso de contagio de Covid-19, como diabetes, hipertensión o problemas coronarios.

Pese al fin del aislamiento en la mayoría del país, las fronteras internacionales permanecerán cerradas y también se mantendrá el toque de queda nocturno, entre las 22 y las 4.