L os días soleados del fin de semana y el permiso en la ciudad hicieron que cientos de bares se vean repletos, a pesar del contexto sanitario. Asimismo, autoridades porteñas clausuraron locales gastronómicos por violar el protocolo.

Las imágenes de los bares preocupan. En el territorio porteño, bajo estricto protocolo y límites, los bares reabrieron la semana pasada sus puertas. El calor de los últimos días hizo que los locales se vieran repletos.

Eso llevó a que, el sábado por la noche, la Agencia Gubernamental de Control clausure 12 locales en Palermo, Liniers, Agronomía, Constitución y Caballito.

Desde la agencia señalaron que dos clausuras por fiestas en el interior de los locales: actividad totalmente prohibida; una clausura por vender bebidas alcohólicas después de las 20 horas; y nueve clausuras por mesas y sillas en las veredas fuera del horario permitido, que es hasta las 24.

En esa línea, desde Uspallata recordaron que "está prohibida la venta de bebidas alcoho licas a partir de las 20 horas para la modalidad take away" y que "no puede haber reuniones sociales en espacios complementarios o accesorios a los emplazamientos de mesas y sillas de las a reas gastrono micas y sus extensiones (espacios verdes, boulevares, veredas, etc.) durante todo el día. Únicamente se podrá consumir en las mesas dispuestas por cada local".