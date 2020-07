N unca estamos satisfechos, y siempre exploramos nuevos lugares donde probar la pesca, esa curiosidad por lograr las mismas especies en diferentes ámbitos parece interminable y nos lleva a una constante búsqueda. Por esta razón nos trasladamos a la República Oriental del Uruguay, donde tenemos muchos amigos tan apasionados como nosotros por el pejerrey, y quienes en esta ocasión nos comparten la información sobre un pesquero distinto y que tiene excelentes flechas de plata para disfrutar.

La región de la que hablamos tiene que ver con el legendario río Negro, el cual cruza íntegramente el territorio en dirección este-oeste, dividiéndolo en dos partes: la norte comprende seis departamentos, y la sur, otros trece. Cuenta con una longitud de unos 750 kilómetros, nace en el nudo de Santa Tecla, en el territorio brasileño del estado de Río Grande del Sur y desemboca en el río Uruguay. Sus principales afluentes son los ríos Tacuarembó y Yi, pasando a ser de esta manera el cauce más importante del interior del Uruguay, ocupando una superficie de 70.714 km².

Es navegable en los últimos ochenta kilómetros, y en su confluencia con el río Uruguay tiene un delta poco profundo, con una sola salida navegable. Entre sus características están sus numerosos meandros ofreciendo variadísimos pesqueros para los aficionados, de entre los cuales hoy destacamos el Paso Pereira. Daniel Peña, quien nos envía este relevamiento, visitó la zona días pasados logrando una cosecha impresionante de buenos pejerreyes. Antes de pasar al relato cabe destacar que Uruguay está en una fase 5, y ya están permitidas muchas actividades al aire libre, como la pesca.

Esto nos contaba Daniel: "Salimos muy temprano bajo un intenso frío y bien preparados con todo lo necesario. Recorrer los 115 kilómetros que nos separan desde Melo, donde resido, hasta el pesquero nos llevó una hora y media por los caminos. Llegamos a las 7 am, ya aclarando y con una bruta helada a la vista. El río estaba hermoso, en un nivel ideal. En comparación con otros cursos de agua o lagunas donde el pejerrey se lo logra de flote, aquí la pesca es de fondo. Principalmente usamos bases de 2 anzuelos de marca Mustad 277h variando los tamaños según los portes que estén saliendo. Particularmente, mis equipos para esta modalidad son cañas de carbono de 3 metros con acción de punta y reeles ergonómicos (huevitos) pero con manija izquierda (yo soy derecho, me queda súper cómodo recoger con la izquierda y manejar la caña con la mano derecha), cargados con un buen nailon del 0.25 con chicote 0.32 para tirar como máximo plomos de 80 gramos. Los piques estaban cerca, en los bancos de arena ubicados a unos 30 o 40 metros de distancia, así que fue muy entretenido poner la línea en el punto elegido y esperar las fuertes corridas que pegaban. Encarnamos con mojarrita pequeña. A mí me gusta atar la carnada para tener más seguridad en el lance y asegurarme de que continúa adherida a pesar de la distancia. Se dieron cantidad de dobletes, los pejerreyes estaban muy activos y contamos con la ventaja de que las otras especies que habitualmente también están ahí, como dientudos, bagres pintados o mojarras, no estaban. Mientras dejábamos la caña esperando el pique aprovechamos para disfrutar de la parrilla y los mates a la vera de este lugar tranquilo y maravilloso que espero algún día puedan visitar".