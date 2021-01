Después de cuatro años de matrimonio y el nacimiento de su hija, Moorea, Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto decidieron terminar su relación definitivamente. La pareja ya había atravesado una crisis en 2019, pero el empresario había logrado reconquistar a la modelo. Ángel de Brito fue el encargado de revelar la ruptura en "Los ángeles de la mañana" y dio algunos detalles de cómo fue el difícil proceso: "Tengo que anunciar qué pareja se acaba de separar, tienen una hija y la relación se terminó aunque siguen casados. Me lo confirmó ella por teléfono ayer a última hora. Es decir que Floppy Tesouro y su marido decidieron separarse". El conductor también reveló las razones detrás del distanciamiento: "Se dejaron de acompañar, cada uno hizo un poco su vida y la cosa no funcionó. No hubo terceros ni peleas, simplemente un desgaste de la pareja y algunas cosas que seguramente ellos contarán en algún momento".

Si bien Tesouro se encuentra en Pinamar por cuestiones de trabajo y Fernández Prieto está de vacaciones en Miami junto a su hija, la cantante volará a Estados Unidos para buscar a Moorea y volverá al país para comenzar el proceso de separación legal: "Parece que no hay vuelta atrás y en breve van a presentar los papeles para el divorcio". En sus redes sociales, la modelo se mostró distendida en la pileta de un hotel en Cariló y también presentó su primera canción solista en el desfile Pinamar Moda Look 2021, llamada "Ojo por ojo".