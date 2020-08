F ormosa volvió a ser una provincia libre de coronavirus, al recibir ayer el alta la última paciente que permanecía internada tras su contagio. La mujer relató su experiencia a la agencia de noticias provincial Agenfor, y destacó la labor invaluable de los profesionales del Hospital de Contingencia -que funciona en el Interdistrital Evita-.

Bajo el nombre ficticio de Luciana, la mujer de 63 años relató los difíciles momentos que atravesó hasta regresar a su provincia. "Lo mío fue una odisea: venía de Perú donde había ido a pasar mis vacaciones en diciembre y tenía todo listo para regresar el 27 de marzo. Pero al cerrarse las fronteras por la pandemia me quede varada allí con un contingente de cerca de 2.000 personas. Me inscribí en varios grupos hasta que me seleccionaron para viajar a Argentina el 24 de julio", comenzó su relato la mujer.

"Tras llegar a Buenos Aires, siguió la odisea hasta que mi hijo logró comunicarse con la Cancillería y, posteriormente, hacer los trámites para que pudiera ingresar a Formosa. Así el 2 de agosto ingreso por la localidad de Mansilla y de allí a la Unidad de Pronta Atención a la Contingencia (UPAC) donde me realizan el hisopado y me da positivo", continuó.

Destacó de manera especial la calidez humana del personal médico y ratificó: "Formosa es el único lugar donde se están haciendo las cosas como corresponde". Tales afirmaciones las fundamentó al manifestar que le tocó viajar de Buenos Aires a la región con una persona de Chaco, "con quien después tuve conexión -vía telefónica- y me dijo que a él cuando ingresó a su provincia no le hicieron ningún hisopado sino únicamente controles de temperatura y nada más", por lo que ese testimonio la llevó a valorar aún más el protocolo que el gobierno provincial diseñó para el ingreso administrado y controlado a Formosa.

"La salida del hospital fue muy emocionante porque todo el personal del hospital se ubicó en fila para despedirme y, realmente, me hicieron sentir como en casa. Jamás tuve miedo, Dios me fortaleció", rememoró aún muy conmovida el momento en que recibió el alta médica para reencontrarse con sus familiares.

Ahora que ya volvió a su casa detalló que la recomendación médica es "al menos 14 días usar el barbijo incluso en casa, no compartir los utensilios para cuidar a mi familia y cuidarme a mí misma", ya que si bien no representa peligro para la sociedad "debo seguir con los cuidados y los controles médicos", agregó.