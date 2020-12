E n el marco de una nueva conferencia de prensa diaria, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 dio a conocer la historia de Yolanda Alejandra Cabral, quien rindió su última materia y se recibió de abogada en el Hospital Interdistrital Evita.

Yolanda es oriunda de Clorinda, tiene 33 años y fue diagnosticada con Covid-19, junto con sus dos hijos de 6 y 7 años, el 22 de noviembre. Razón por la cual fue trasladada al Hospital Interdistrital Evita, donde también se encuentra cursando la enfermedad su esposo Juan, quien es médico cirujano en la Clínica Argentina de Clorinda. Al momento del diagnóstico, Yolanda transitaba el último tramo de su carrera de abogacía, de manera online, y el 4 de diciembre, el día 12 de su internación, la mujer debía rendir su última materia para recibirse de abogada. Por tal motivo, pudo cumplir con su último examen de manera online, desde la habitación del hospital donde se encuentra alojada transitando el periodo de infección por el coronavirus. Y al día siguiente recibió la noticia de que obtuvo excelentes notas y se recibió de abogada.

La flamante profesional pudo compartir el momento con su familia y el personal de salud que atiende en el nosocomio, que la acompañó en ese importante momento para la vida de todo estudiante universitario.

Desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 felicitaron a Yolanda porque pudo concluir sus estudios universitarios, a pesar de su diagnóstico, y sostuvieron que "nos llena de orgullo". "En esta situación que en otros lugares podría ser una situación triste, nos demuestra cómo la vida se impone al dolor. Nos llena de orgullo y esperemos que muy pronto pueda estar junto con su familia en sus casas compartiendo esta hermosa alegría que nos dio a todos los formoseños y formoseñas", sostuvieron desde el organismo.

Por su parte, en diálogo exclusivo con Agenfor, la mujer sostuvo que "no imaginaba recibirme acá", pero aclaró que se sintió muy acompañada "en este momento muy especial en mi vida". "Me siento completa y feliz por haberme recibido, no me lo esperaba así, pero lo pude hacer de la mejor manera, tuve toda la contención de las personas de acá, psicólogos y asistentes sociales. Constantemente nos están cuidando, controlando que estemos bien, que más allá de cuidar nuestra salud también se preocupan de nuestra salud mental, nos ayudaron muchísimo y estamos inmensamente agradecidos con todos", expresó Yolanda. Respecto de su estado de salud, la paciente dijo que "estamos muy bien en general" y que no presentan ningún tipo de síntoma. "Hoy nos repitieron los hisopados así que estamos a la espera de los resultados negativos. Esto es más que nada esperar, tener paciencia, por nuestra salud y la de todos, para salir sanos y estar bien", indicó.