L as autoridades de Nueva York, la ciudad de los Estados Unidos con más muertes por el coronavirus, han comenzado a enterrar cadáveres en una fosa común ubicada en el islote de Hart, en el extremo noroeste de Manhattan. La agencia Reuters tomó con un dron las imágenes de trabajadores envueltos en trajes sanitarios que echan tierra sobre una fila de ataúdes de madera acomodados en fila sobre una extensa excavación. Sin duda una de las imágenes más fuertes que está dejando la pandemia a nivel mundial.

Durante décadas, este islote ha sido utilizado para dar sepultura a cadáveres sin reclamar, pero ahora han comenzado a enterrar allí a fallecidos por el coronavirus que no son requeridos por sus familiares. Los entierros suelen ser realizados en la isla de Hart por los reclusos del complejo carcelario Rikers Island de la ciudad, pero durante la pandemia de coronavirus el trabajo ha sido asumido por empleados contratados para este fin.

Se sospecha que la decisión de abrir estas fosas comunes y aumentar los entierros en la isla se debe a la presión sobre las casas de sepelios para deshacerse de los cuerpos más rápidamente. En circunstancias normales se entierran en la isla unos 25 cuerpos por semana, pero desde que comenzaron a morir personas por la pandemia se sepultan 25 al día.

Otro dato alarmante para Nueva York lo brindó el Departamento de Bomberos de la ciudad: en los primeros cinco días de abril 1.125 personas fueron declaradas muertas en sus domicilios contra las 131 muertes sucedidas en igual período en 2019. En principio, los paramédicos que atienden esas llamadas de urgencia en domicilios no realizan los exámenes para determinar si efectivamente habían contraído coronavirus. Sin embargo, de acuerdo a información publicada por The New York Times, algunas de las víctimas pudieron haber sido sometidas a pruebas de control y no admitidas en hospitales de acuerdo a la gravedad que revestían.

No obstante, las autoridades creen que el gran salto en el número respecto del mismo mes del año pasado responde al brote por el nuevo coronavirus. "El disparador de este gran aumento de muertes en el hogar es el Covid-19. Algunas personas mueren directamente por ello, y otras indirectamente por ello", dijo el alcalde Bill de Blasio.