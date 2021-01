El papa Francisco afirmó que "la salud es un bien común primario", al tiempo que pidió más inversión en el sector y criticó que "los más débiles y vulnerables no siempre tienen garantizado" el acceso a los tratamientos. "La pandemia actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas enfermas", lamentó el Pontífice en el mensaje que divulgó de cara a la Jornada Mundial del Enfermo que se celebrará el 11 de febrero. Para Francisco, "los ancianos, los más débiles y vulnerables no siempre tienen garantizado el acceso a los tratamientos, y no siempre es de manera equitativa". Así, el Papa aseveró que "esto depende de las decisiones políticas, del modo de administrar los recursos y del compromiso de quienes ocupan cargos de responsabilidad". "Invertir recursos en el cuidado y la atención a las personas enfermas es una prioridad vinculada a un principio: la salud es un bien común primario", reclamó.