La salud del papa Francisco aún no logra recuperarse en su totalidad. Aunque el Pontífice reapareció ayer después de suspender varias actividades por culpa de un resfrío, confirmó que no va a participar de la semana de retiro de Cuaresma.

Frente a los fieles que se concentraron en la Plaza de San Pedro, Francisco encabezó el rezo del Ángelus, pese a que su estado no era óptimo y en al menos dos ocasiones debió interrumpir la ceremonia debido a la tos. Además, se notó que su voz seguía afectada.

Pese a sus esfuerzos, el resfrío que lo aquejó durante buena parte de la semana también le impedirá participar del retiro de Cuaresma que comenzó en la Casa Divino Maestro de los padres palotinos, ubicada en la localidad de Ariccia, a unos 30 kilómetros de Roma, donde se realizará una semana de ejercicios espirituales.

"Desgraciadamente, un resfriado me obliga a no participar este año. Seguiré desde aquí las meditaciones. Me uno espiritualmente a la Curia y a todas las personas que están viviendo momentos de rezo, haciendo los ejercicios espirituales en casa", anunció Francisco desde la ventana del palacio apostólico.

Esta será la primera vez desde 1950 que un pontífice no concurre al encuentro anual instaurado por Pío XI en la Encíclica "Mens nostra", de 1929. "Francisco participará, pero a distancia", detalló el vocero papal, Matteo Bruni.

Una semana complicada

La última aparición pública de Francisco antes del Ángelus de ayer había sido durante la misa del Miércoles de Ceniza, el 26 de febrero. Durante esa ceremonia se lo vio tosiendo y sonándose la nariz en varias oportunidades. Además, el jueves canceló una misa en Roma de la que participaría junto con otros sacerdotes, mientras que el pasado viernes no acudió a una audiencia sobre inteligencia artificial.

La crisis sanitaria que vive Italia por la creciente cantidad de casos de coronavirus generaron preocupación, pero rápidamente se informó desde el Vaticano que lo del Papa era un resfrío. Además, el sábado ratificó que está bien de salud y de ánimo, aunque sufre las consecuencias del resfrío que le provocó su participación durante una misa al aire libre, el pasado miércoles, en pleno invierno italiano.