Y a recuperado de los dolores de ciática que lo obligaron a perderse algunas misas, el papa Francisco retomó sus actividades normalmente. Tras su mensaje de Año Nuevo, ayer volvió a participar del tradicional Ángelus dominical desde el Vaticano, en el que criticó a los que más tienen y usan sus aviones privados para irse de vacaciones huyendo de la cuarentena y no piensan en quienes atraviesan "problemas económicos" y tienen que quedarse "en sus casas".

"Leí en los diarios algo que me entristeció mucho", manifestó el Pontífice y agregó: "En un país, no recuerdo cuál, para huir de la cuarentena y hacer las vacaciones, salieron más de 40 aéreos". "Gente que es buena, pero no pensó en los que se quedaban en sus casas, en los problemas económicos de tanta gente a la que la golpeó la cuarentena, en los enfermos", criticó.

"Como cristianos, huyamos de la mentalidad fatalista o mágica: sabemos que las cosas mejorarán en la medida en que, con la ayuda de Dios, trabajemos juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desfavorecidos", continuó el jefe de la Iglesia Católica.

De inmediato, añadió: "No sabemos lo que nos traerá el 2021, pero lo que cada uno de nosotros y todos juntos podemos hacer es esforzarnos un poco más en cuidarnos los unos a los otros y a la creación, nuestra casa común". Por eso, advirtió sobre la "tentación de ocuparse sólo de los propios intereses, de seguir haciendo la guerra, por ejemplo, de concentrarse sólo en el perfil económico, de vivir de forma hedonista, es decir, buscando sólo satisfacer el propio placer". "Me dolió tanto", concluyó.

Las expresiones del Papa parecen haber estado dirigidas directamente a Sudamérica, ya que, por ejemplo, más de 60 aviones privados provenientes de los países del Mercosur llegaron al aeropuerto internacional de Punta del Este antes de que Uruguay cerrara las fronteras, previo a la Navidad. Sin embargo, Francisco no detalló a qué país se refería.

Una vez más, el Papa rezó el Ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano y no desde la habitual ventana que da a la Plaza San Pedro, como parte del plan de la Santa Sede para evitar la presencia de fieles en las calles por las restricciones impuestas por el gobierno italiano que busca evitar una tercera ola de coronavirus.