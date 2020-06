El papa Francisco renovó su pedido de "unidad" en la Iglesia y reclamó que no haya críticas "por la espalda" entre sacerdotes. "Los primeros cristianos no culpaban a los demás. Rezaban. No decían: si Pedro hubiera sido más prudente. No hablaban mal de él, no lo criticaban, ni por la espalda", planteó el Pontífice este lunes al celebrar la denominada Solemnidad de San Pedro y San Pablo en el Vaticano. "Rezaban por él. ¿Qué pasaría si rezáramos más y murmuráramos menos?", convocó Francisco ante un grupo de cincuenta fieles y diez cardenales que presenciaron la celebración. Durante su homilía, en un mensaje hacia dentro de la Iglesia, el Papa convocó a una veintena de nuevos arzobispos designados este año a ser "constructores de unidad". "Hoy se bendicen los palios, que se entregan al decano del colegio cardenalicio y a los arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. El palio recuerda la unidad entre las ovejas y el Pastor que, como Jesús, carga la ovejita sobre sus hombros para no separarse jama s", agregó en esa dirección.