E l sábado 15 de junio de 2013, la rica historia de Independiente sufrió una mancha imborrable. Ese día perdió 1-0 ante San Lorenzo en condición de local y el promedio determinó que debía salir de la elite del fútbol argentino por primera vez en su vida para iniciar una nueva travesía en la segunda categoría. Si bien esa aventura duró un poco menos de un año,deja heridas que no cicatrizaron. En un vivo de Instagram realizado por De La Cuna al Infierno, Hernán Fredes confesó que varios de sus compañeros acusaban problemas físicos para no jugar y evitar la exposición en un clima sumamente caldeado. Y Facundo Parra, quien no estuvo esa temporada pero es amigo íntimo del mediocampista, se encargó de dar nombres: "El p... de Zapata y el que embarga las copas", haciendo alusión a Víctor Zapata y a Luciano Leguizamón.

"En ese plantel había jugadores que se hacían los lesionados para no jugar", deslizó el hombre que actualmente defiende los colores de Sol de América de Paraguay. Hasta ahí era una declaración sorpresiva pero con mucho misterio, hasta que apareció Parra para dar por finalizada la incertidumbre con varios comentarios que apuntaron directamente contra los acusados. "Me mata el encierro, sacame a pelear de una", agregó sin tapujos el actual atacante de All Boys.

Y la ligó Cantero...

En el momento más crítico de la historia del conjunto de Avellaneda, Javier Cantero era el presidente. Por eso el Mágico Fredes le dedicó un espacio al dirigente que ya aparecía en la lista negra de los socios del club: "Cantero no sabía dónde estaba parado, es una opinión personal. Yo era muy chico pero él se pensó que manejar un club como Independiente era como una empresa y nada que ver. No estaba preparado para ser Presidente. No lo juzgo como persona, pero él no sabía cómo encarar el problema. Era una situación muy complicada. Arrancó tratando de darnos la prioridad pero se dio cuenta que era muy complicado. Prometió cosas que no cumplió".