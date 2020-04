E l presidente Alberto Fernández anunció que frenará el pago de la compra de alimentos denunciada por tener precios por encima del promedio del mercado y de lo fijado como tope del propio Estado. "Esa compra se empezó a recibir la mercadería, pero no está paga. Instruí al jefe de gabinete para que no se haga ninguna compra que no respete el límite que el propio Estado fijó", adelantó el primer mandatario.

En declaraciones televisivas, se mostró indignado porque "¿cómo alguien se le va a plantar al Estado en una situación como la que estamos viviendo?. Me han dado el poder de gobierno y si me toca ejercerlo, lo ejerzo. No voy a permitir que se pague lo que no se debe pagar", dijo tras señalar que confía "en la honestidad" del ministro Daniel Arroyo y agregar que "si hay un hecho de corrupción seré el primero en sancionarlo" en función a una investigación que se abrió dentro del ministerio para analizar esa comrpra.

"Si el Estado paga más de lo que el Estado dice, con qué argumento le voy a reclamar a un comercio", se preguntó Fernández, quien luego añadió que le pidió a la oposición "armar un espacio donde se den cuestiones de control de las comparas. Esto que pasó se dio porque es todo público, y yo lo agradezco", dijo.

En esa línea, confirmó el decreto que dará poder a gobernadores e intendentes para controlar precios. "Acá no hay vivos ni bobos, todos somos argentinos y tenemos que respetarnos", exigió.

"La cuarentena no termina"

En otro tramo de la entrevista con TN, Fernández dijo que "cicimos un enorme esfuerzo y no podemos perderlo. Es algo así como cuando uno tiene un día sin fiebre y sale y puede recaer. Hay que evitar la recaída. Estamos sintiendo que estamos mejor pero tenemos que ir con cuidado. Lo peor sería que con la idea de recuperar la economía terminemos enfermando a los argentinos", y agregó que "estamos lejos de un resultado. Esta carrera recién empieza", tras lo cual confirmó que el regreso a la vida normal "será muy paulatino".