L os cantantes de las distintas etapas de Ráfaga, Ariel Puchetta y Rodrigo Tapari, protagonizan una esperada y terrible pelea que nació en el "Cantando 2020". Es que tras participar como invitados de otras parejas en los tríos que se realizaron estas semanas, fueron convocados para el show especial, "Los elegidos del Cantando", y Puchetta se negó ante la propuesta de la producción al saber que Tapari iba a ser parte. Vale recordar que Ariel fue el cantante original de la banda, y se fue en 2003, mismo año en el que entró Rodrigo. En 2017 arrancó su carrera solista, y ante su salida se anunció el regreso de Puchetta, quien sigue al frente hasta la actualidad.

Invitado a "Los ángeles de la mañana", el actual líder sorprendió al contar cuál es el motivo de su molestia: "Me molesta el relato del alcoholismo y todo esoà Siento que ensucia a Ráfaga y yo los conozco a los chicos, somos una familia". Luego incluyó el resto de los integrantes en su malestar, advirtiendo que todos se enojan al oír a su ex compañero. Vale decir que Tapari contó en varias ocasiones que fue alcohólico y cómo se recuperó, una historia de vida sorprendente que es lo que le hace ruido a su colega.

Al enterarse de la declaración de Ariel, Rodrigo se sorprendió: "¿De verdad dijo eso? A mí me cae bien él, no tengo nada contra Ráfaga, porque gracias al grupo estoy acá. Y a Ariel también debería agradecerle, porque si no fuera porque dejó la banda yo no hubiese entrado". Luego aclaró que antes no le caía bien a pesar de no conocerlo, ya que dentro de la banda los comentarios sobre Puchetta no eran positivos, pero cuando decidió cambiar de vida gracias a sus nuevas creencias religiosas, buscó enmendar esa actitud y hasta le escribió para que cantaran juntos, cosa que nunca ocurrió.

Sobre el enojo del resto de los integrantes, dijo que "yo tengo trato con los chicos, me gustaría escuchar eso de parte de ellos porque por ahí él dice una cosa pero no es así". También recordó que entre los músicos causaba fastidio cuando Ariel comenzó su carrera en solitario pero seguía utilizando el nombre "Ráfaga" para promocionarse. Luego reveló que "les prometí a los chicos que yo jamás me presentaría como ‘Ráfaga’. Es muy duro trabajar cuando te dicen ‘ya vino Ráfaga acá’".

Si bien en un principio se rumoreó que se trataba de un problema por los derechos del tema "Una cerveza", que hizo que Ráfaga volviera a ganar popularidad en 2014, se supo que eso no está en boga aunque tiene relación con sus problemas. Es que Rodrigo compuso la canción, pero ahora no le gusta que lo relacionen con el hit: "A mí me gustaría ir limpiando esta canción de mi repertorio. La compuse en 2014 y dejé Ráfaga en 2017, es una etapa pasada y tampoco puedo decir ‘yo me dedico al alcohol’ cuando tuve problemas de adicción".