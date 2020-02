E n horas de la noche del día lunes, María, la mujer que fue víctima de violación y a quien dos sujetos le mataron su hijo en uno de los casos más horrorosos ocurridos en Santa Cruz, finalmente dejó Puerto Deseado para volver a su tierra natal junto con el féretro del menor. La Opinión Austral mostró la marcha en apoyo a María, quien fue acompañada por toda la comunidad de la localidad santacruceña en una marcha de silencio, siendo además escoltada por Gendarmería. Luego de llegar a Comodoro Rivadavia, en Chubut, volverá a viajar a Salta y a Rosario de la Frontera. La víctima salió del hospital para agradecer a los vecinos el acompañamiento. Cientos de vecinos y vecinas fueron al hospital distrital deseadense para despedir a María. Hubo una marcha de velas y la propia mujer junto a su familia salió a agradecer a todos por el apoyo. "Deseado le pide perdón", dijo una vecina que tomó la voz en representación de toda la comunidad, que muy educadamente mantuvo silencio a pedido de las autoridades, y fue a mostrar, una vez más, su apoyo a la víctima de este crimen. La Justicia continúa avanzando en la causa que tiene hasta el momento a dos personas detenidas por el brutal crimen de Puerto Deseado. El juez Oldemar Villa recibió otra confesión. La del adolescente de 16 años que ofició de "cómplice" de Omar Alvarado, principal sospechoso de matar a Santino y abusar sexualmente de María. El joven admitió haber estado en el lugar del hecho pero sostuvo no haber sido él quien mató al niño, ni tampoco haber abusado de la mujer. También manifestó que fue amenazado por Alvarado (33) para que lo ayudara. Asimismo, aportó datos que permitieron hallar el teléfono celular que le habían robado a la víctima. El teléfono celular fue encontrado en el marco de un rastrillaje efectuado por la policía. Será sometido a peritajes. Fue trasladado a Río Gallegos, en donde será alojado en el Centro Juvenil Socioeducativo. Fuentes sanitarias consultadas dijeron que Alvarado recibió asistencia psiquiátrica en el hospital de Puerto Deseado y que es un paciente ambulatorio que acudía asiduamente a buscar sus medicamentos. Sobre el menor detenido, los mismos voceros dijeron que no existen registros de enfermedades mentales en su historia clínica. Lo mismo dijo ayer su padre, Julio, quien aseguró que su hijo no tiene problemas psiquiátricos y pidió "perdón" a la víctima y a su familia. "La verdad es que estoy quebrado, nunca pensé que iba a hacer esto, la verdad es que estoy muy dolido", expresó el hombre, quien reveló que su hijo le relató lo sucedido y le dijo que "estuvo (en el lugar) pero no hizo nada".

"Me comentó que él estuvo, se quebró, lloró, que él estuvo pero no hizo nada, que el chico (por el otro detenido) lo amenazó con que iba a matar a uno de sus hermanos si no lo acompañaba, que él vio nomás", relató Julio. Y agregó: "Lamentablemente, aunque no tocó nada es como cómplice, así que va a tener que pagar (...) pido perdón a la familia de la víctima, ya sé que eso no va a cambiar nada, que pague lo que tiene que pagar".