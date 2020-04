A ctor de fuste, Alejandro Awada volvió a la televisión con "El secretario", un thriller policial que estrena capítulos los domingos a las 21.30 por la TV Pública, algo inédito en estas épocas donde la pantalla chica sólo repite contenidos. "Esto se grabó hace siete años, es una alegría que se estrene. Esperemos que seduzca al público y que sea importante la cantidad de gente que adhiera a esta ficción", dice en charla con DiarioShow.

Si bien el caso es excepcional por la situación sanitaria, el actor tiene fe en que esto genere conciencia para el trabajo futuro: "Esperemos que haya esperanza, que se grabe y se emita mucha más ficción nacional. En la Argentina siempre fue difícil ser actor. Hay buenos productos, pero pocos, lo que significa que no hay mucho trabajo para los colegas". Más allá de las ausencias, también analiza las que salieron en los últimos años: "Una mayoría de las ficciones que se pueden ver hoy son las que hablan de la marginalidad y de la violencia. Entiendo que es el gusto de la gente, hay una morbosidad en el espectador que es atraído por ese tipo de propuestas. Es una característica más de lo humano, no es un juicio de valor".

Sobre su trabajo en "El secretario", se le escapan detalles de su rodaje y preparación porque ocurrió hace años. Pero sobre el paso del tiempo, entre el Awada que se ve en pantalla y el que es ahora, asegura: "Me veo más crecido, por no decir más viejo, y no tan cambiado desde el punto de vista actoral, bastante parecido a como lo hubiera hecho ahora. Hay crecimiento en la confianza, afianzar quién soy como persona y como intérprete, creyendo en eso más profundamente, y darme cuenta de que no tengo otra alternativa que ofrecer quién soy, como persona creativa y actor".

El actor es hermano de Juliana Awada, esposa del ex presidente Mauricio Macri. Tras la asunción de su cuñado, el intérprete decidió alejarse de a poco de los medios, algo sobre lo que explica: "Puede ser que me haya alejado de los medios, lo cierto es que tampoco me llamaban tanto, pero hay algo de eso. Yo decidí no hablar más de política. Fue una decisión un tanto sanadora. Por un tiempo estuvo bien eso, ahora estamos de nuevo en el ruedo, no me gusta exponer mi vida en los medios".

El problema no sólo pasó por su circunstancia familiar, sino que comenta que "de alguna manera evito la exposición en general, no es algo que quiera para mí. No es que me oculte o me escape de algún lado, pero intento estar menos expuesto y estar más cuidadoso con la selección de los trabajos".