A pesar de que en numerosos países se están administrando vacunas contra el Covid-19, la Organización Mundial de la Salud advirtió que este año no se alcanzará la inmunidad de rebaño. "No vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021", declaró Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS, en una rueda de prensa, insistiendo en la necesidad de mantener las medidas de higiene y de distanciamiento y el uso de barbijo para atajar la epidemia de coronavirus. Swaminathan destacó el "increíble progreso" de la comunidad científica global para desarrollar numerosas vacunas en todo el mundo, algunas de las cuales ya se están aplicando en forma masiva. Pero recordó que producir las dosis y administrarlas a toda la población es un proceso largo. "Lleva tiempo producir las vacunas en escala, no estamos hablando apenas de millones de dosis sino de miles de millones", enfatizó.