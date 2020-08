E l Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén le inició un sumario al fiscal jefe de Cutral Có, Santiago Terán, quien en una entrevista radial sugirió que las mujeres en situación de violencia por motivos de género deben estar armadas y defenderse a tiros. "Cuando el sujeto está dispuesto a matarte, no hay ninguna barrera que lo frene, sólo un tiro en la cabeza, y ese tiro lo va a tener que disparar la mujer cuando el sujeto vaya a buscarla", dijo Terán mientras abordaba una charla sobre cuáles serían las salidas para evitar los femicidios.

"Acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de arma de fuego a las mujeres, que está probado que son víctimas de los abusos de los machirulos; esa ley debería implementarse rapidísimo. Vamos a ver si con un arma venís a hacerte el malo", sostuvo el fiscal. Y se anticipó a las críticas: "Muchos van a decir que soy apologista de la violencia y todo lo contrario, yo soy apologista de la defensa propia".

Antes del planteo de la portación de armas, Terán además había dicho que las mujeres debían aprender artes marciales para defenderse a golpes en el caso de tener una cita con un hombre del cual sos

pechan de actitudes violentas, o acudir a esa reunión acompañadas de otro hombre.

Más tarde, en una entrevista con C5N, el fiscal volvió a defender su postura y maltrató a la periodista Lucila Trujillo, a quien le preguntó: "¿Vos estás casada? Imaginate que el tipo que está con vos es un violento y la última y única oportunidad es un arma, ¿la usás o no? Vos tenés que decidir, tu vida o la de él. Te pido que seas sincera con vos misma". Elevando su tono de voz, el fiscal continuó: "Ustedes son muy toritos y conmigo no te la vas a dar de torita, respondé".

"Como representante de la Justicia, lo último que podría hacer ante una mujer violentada es hacer esa pregunta, porque de esa manera está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida y gatillar el arma es la mujer, y eso no corresponde, es un deber de la sociedad y de la Justicia protegerla", le respondió la periodista. A lo que Terán reiteró: "Es lo mismo que cuando alguien armado ingresa a tu casa, no sabés con qué intenciones, y vos tenés un arma de fuego, es tu vida o la vida de él. No creo que hay mucho para pensar". Las afirmaciones de Terán fueron rápidamente repudiadas por todos los sectores. Un colectivo de más de 400 mujeres neuquinas difundió un comunicado en redes sociales en el que indicó que "la violencia machista no se resuelve con más violencia. De ninguna manera se evitarán más femicidios incitando a las mujeres, víctimas de violencia machista, a la comisión del delito de homicidio. La Justicia debe cumplir con su rol y sus responsabilidades, no delegarla en las víctimas con soluciones de este nivel de irracionalidad".