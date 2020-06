D espués de que su cara estuviera presente en miles de pancartas como símbolo de protesta contra la discriminación racial, el afroamericano George Floyd, quien murió en tras ser asesinado por un efectivo de la policía estadounidense, fue enterrado en Houston, ciudad donde creció.

La ceremonia privada se realizó en la iglesia The Fountain of Praise. Mia Wright, pastora del templo, indicó que la misma fue un reconocimiento a la vida de Floyd. "Una vida que tuvo altibajos, como otros, pero también estuvo conectada a Dios y a tanta gente alrededor del mundo por la tragedia que pasó", dijo.

En tanto, familiares de Floyd, vestidos todos de blanco, asistieron al funeral y brindaron ante los presentes unas emotivas palabras. El primer orador fue su hermano, quien expresó: "Queremos justicia y paz. Quiero justicia para mi hermano. Él va a cambiar el mundo". Asimismo, agregó que el difunto será sepultado junto a su madre, quien fue nombrada por la víctima cuando agonizaba bajo la rodilla de un oficial.

Por su parte Brooke Williams, la sobrina del fallecido de 46 años, expresó: "Soy la sobrina de George Floyd y puedo respirar. Mientras pueda respirar, mientras yo respire, se hará justicia. Mi tío era padre, hermano, tío y primo para muchos. Fue un activista, alguien rico de espíritu".

Poco después de que terminara la ceremonia, el féretro fue colocado en un carruaje y escoltado por la policía de vuelta a una funeraria. Mientras se alejaba el carruaje, tirado por caballos, Daniel Osarobo, de 39 años, residente en Houston y que inmigró desde Nigeria, dijo: "Descansa en el poder. Descansa en paz".

"Me ha parado la policía. Comprendo la situación, me lo puedo imaginar", dijo Osarobo, que trabaja como ingeniero en la industria del gas y el petróleo. "¿Y si hubiera sido yo? ¿Y si hubiera sido mi hermano? ¿Y si hubiera sido mi hermana? ¿Y si hubiera sido mi hijo?". Son preguntas que se han hecho muchos estadounidenses negros, no sólo en las últimas semanas, sino durante décadas.

Floyd tuvo su primer homenaje el jueves en Minneapolis, donde fue asesinado, luego el sábado en Carolina del Norte y ahora en Houston. El lunes fue despedido por cerca de 6.000 personas que desfilaron ante su ataúd dorado. El campeón de boxeo Floyd Mayweather se encargó de todos los gastos.

Su deceso desencadenó protestas en el mundo entero y llamó la atención de nuevo sobre el trato que reciben los afroestadounidenses por parte de la policía y el sistema de justicia penal.

Por este motivo, en las últimas semanas hubo un cambio notable: departamentos de policía de todo el país reconsideraron cómo patrullar los barrios de minorías; varias cámaras legislativas han debatido las normas de uso de la fuerza, y personas de distintas razas han tenido conversaciones incómodas, en ocasiones acaloradas, sobre la raza, en un país que se supone garantiza igualdad de oportunidades para todos.

La muerte de Floyd también transformó la campaña por las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El presidente Donald Trump espera resurgir tras uno de los momentos más bajos de su mandato, mientras sondeos recientes indican que 8 de cada 10 estadounidenses creen que el país va en la dirección errónea.