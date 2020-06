U n hombre fue baleado por delincuentes el miércoles, mientras fumigaba la zona del Barrio 2 de Abril, en Villa Madero. De inmediato, lo trasladaron al Hospital Piñero, donde fue intervenido y al cierre de esta edición continuaba peleando por su vida. Por el hecho, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, llegó a primera hora del jueves al lugar donde durante la tarde de ayer seguía en diálogo con los ciudadanos de la zona.

Es que, a partir de lo ocurrido con el fumigador, los vecinos de la zona decidieron ayer cortar la Autopista Riccheri en reclamo de seguridad. Al llegar, Berni ingresó al Barrio 2 de Abril a evaluar las condiciones de hábitat y un posible plan para modificar las situaciones que preocupan a los habitantes.

En tanto, una periodista que iba a cubrir la protesta de vecinos en reclamo de mayor seguridad sufrió un intento de asalto. Fue Cecilia Insinga, de TN, quien intentaba llegar hasta el corte que realizaban los vecinos de La Matanza, cuando fue abordada por una persona que intentó robarle, a escasos metros de la protesta en la que se reclamaba mayor seguridad ante el caso del fumigador baleado.

"En el terraplén, una persona se me vino encima para querer robarme, me mostró un cuchillo. Yo salí corriendo. Por suerte, un camionero se dio cuenta, tocó bocina fuerte y la persona que me quiso robar se fue y yo pude resguardarme en el remís", relató la cronista, todavía conmovida.

El hecho ocurrió pasadas las 10, a unos 200 metros del corte de la Autopista Riccheri y ante la mirada de automovilistas y cerca del operativo de seguridad. Según contó la periodista, el delincuente no pudo cometer el robo y escapó.

Luego del primer encuentro, por la tarde el titular de la cartera de Seguridad volvió al barrio matancero a bordo de su motocicleta. Los ciudadanos le pidieron mayor presencia policial ante el incremento de la inseguridad.

En este sentido, Berni aseguró que se iba a entablar un operativo a principios de año, pero que la pandemia había complicado su desarrollo. En diálogo con los vecinos, escuchó la principal preocupación, vinculada con que desde hace mucho tiempo sufren el acoso de bandas de narcotráfico.

El hecho que desencadenó la protesta se produjo en la noche del miércoles, cerca de las 21, cuando personal de la Comisaría 6ª acudió a la esquina de España y Rivera, en el Barrio 2 de Abril, luego de un tiroteo en el que el fumigador quedó en medio.

Tras el episodio y luego de recorrer la zona, Berni ordenó la instalación de un destacamento de agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la policía bonaerense, que desde ayer trabaja en la zona de forma preventiva.