El subsecretario de Estado para Escocia, Douglas Ross, renunció a su cargo en protesta por la supuesta violación de las normas de la cuarentena que rige en el Reino Unido por parte de Dominic Cummings, principal asesor del primer ministro Boris Johnson, cuando fue visto en varias oportunidad manejando su auto de Londres a Durham, en el norte del país. "No he comentado públicamente la situación con Dominic Cummings mientras esperaba conocer todos los detalles. Agradezco la declaración para aclarar las cosas, pero hay aspectos de la explicación con los que tengo una dificultad. Como resultado, he renunciado a mi cargo de ministro del gobierno", expresó el funcionario en su perfil de Twitter.