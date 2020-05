Alejandro Reyna, el hombre de 60 años en situación de calle que se volvió viral luego de que demostrara su talento para cantar tango, visitó el estudio de Crónica HD e hizo un dúo con Chiche Gelblung. Según dijo, vive en una pizzería de Mataderos, porque se quedó sin dinero para pagar la habitación que alquilaba en un hotel. Reyna no necesitó ir a ningún lado para demostrar la habilidad que le dio la naturaleza. Hace unos días, una persona lo filmó cantando "De pura curda" y compartió el video del que hoy hablan todos. "Alguien me filmó por filmar y lo subimos. No pensé que iba a llegar tan lejos", señaló a este medio. Asimismo, detalló la crisis por la que le toca transitar y que anhela un futuro mejor: "No tengo dónde vivir, duermo en una pizzería y trato de colaborar con lo que puedo. Antes trabajaba de seguridad privada, pero en medio de la cuarentena me quedé sin nada. Espero que todo se solucione", expresó. Según explicó, antes del confinamiento se dedicaba a cantar tangos en bares de Buenos Aires y a cuidar coches afuera de los restaurantes. Tras decretarse el aislamiento social, se vio muy afectado por la falta de trabajo, lo que lo llevó a quedar en la calle.